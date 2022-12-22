YSK’da başkan dahil 5 üye için seçim başladı

2023 yılı Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yönetimini üstlenen Yüksek Seçim Kurulu (YSK), önce kendi seçim yapacak. YSK'da boşalacak 5 üyelik ile başkanlık için seçim süreci başladı. YSK'da 5 üyenin görev süresi 24 Ocak 2023 tarihinde doluyor. YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın yanı sıra üyeler Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu, Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri doluyor. 5 üyeden 3'ü Yargıtay, 2'si ise Danıştay kontenjanından geliyor. Yargıtay ve Danıştay, YSK'da görevlendirilecek yeni üyelerini seçmek için harekete geçti. Seçimlerin ilgili kurumlarda ocak ayının ilk iki haftasında tamamlanması gerekiyor. Yasa gereği 5 üyenin tümü seçilene kadar diğer üyeler de göreve başlayamıyor. Yeni isimler seçilemezse mevcut isimlerle yola devam ediliyor. Danıştay ve Yargıtay genel kurullarında YSK'ya üye seçimi salt çoğunlukla yapılıyor. Şu anda Yargıtay'dan YSK için 15'ten fazla aday olduğu belirtiliyor. 6 yıl önce YSK'daki mevcut üyelerin görev süreleri bittiğinde, Yargıtay ve Danıştay'da 9 ay seçim sonuçlanamamış ve süreç uzamıştı. Ancak haziranda önemli seçimler olduğu için kurumların hızla seçimi tamamlayacağı tahmin ediliyor.