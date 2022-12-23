Asırlık ağacın zehirlenmesine 4 yıl hapis istendi

Şahıs, beraberindeki kişinin, Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. olduğunu, talimatın da Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek'ten geldiğini iddia etti.

Bunun üzerine ekipler Oğuzhan Ç. ile Salim Serdar Gökçek'i de gözaltına aldı. İşlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.