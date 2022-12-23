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Giriş Tarihi: 23.12.2022

Bakan Bekir Bozdağ’dan ‘cinsel İstismar’ genelgesi

Adalet Bakanı Bozdağ, kadına şiddet ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına ilişkin genelge yayınladı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Bekir Bozdağ’dan ‘cinsel İstismar’ genelgesi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesine ve bu konulardaki soruşturmaların Adalet Bakanlığı'na bildirilmesine yönelik genelge yayınladı. Bütün başsavcılıklara gönderilen genelgede cumhuriyet başsavcısı tarafından söz konusu suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edilerek etkin soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınması gerektiği de vurgulandı. Bakanlığın görev alanına giren konularda uygulamayı takip etmek, gerekli araştırmaları yaparak çözüm önerileri geliştirmek ve mevzuat hazırlıkları yapmakla görevli olduğu hatırlatıldı. Genelgede, "Adalet Bakanlığı'nın, ülke genelini ilgilendiren olaylarda kamuoyunu bilgilendirebilmesi, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayabilmesi amacıyla, söz konusu soruşturmalar hakkındaki bilgilerin cumhuriyet başsavcısı tarafından derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi" istendi.
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Bakan Bekir Bozdağ’dan ‘cinsel İstismar’ genelgesi
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