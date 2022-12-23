Bakan Kurum 3. Sıfır Atık Zirvesi’nde konuştu: Türkiye, 2053’e kadar tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olmak için çalışıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde "Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nin üçüncüsü düzenlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nin yapıldığı alanda kurulan İklim ve Gençlik temasıyla hazırlanan stantları tek tek ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Emine Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer eşlik etti.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmaya Haliç Kongre Merkezi'nin, Türkiye'nin en özel çevresel dönüşüm hikâyesinin yaşandığı yer olduğunu belirterek "Burası on yıllarca atıl duran mezbahaların olduğu, koku ve çevre kirliliğine sebep olan bir yerdi. Ki, 1997 yılına kadar! Bu eser, Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde çevresiyle bütünleşerek Haliç'in kıyısında muhteşem bir eser olarak yeniden İstanbul tarihindeki eşsiz yerini almıştır." diyerek başladı.

"2017 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bugün dünyanın en önemli çevre seferberliğine dönüşen Sıfır Atık Hareketimiz tam 5 yaşında!"

Haliç Kongre Merkezi'nin çok özel bir güne şahitlik ettiğine işaret eden Bakan Kurum, "Bugün, 2017 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde tarihimizin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk şuuruyla başlayan Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, TBMM ve Bakanlık binamızda ilk uygulamalarına imza atan, hızlıca tam 150 bin kurum binasında hayata geçirilen ve bugün dünyanın en önemli çevre seferberliğine dönüşen Sıfır Atık Hareketimiz tam 5 yaşında! Sıfır Atık Hareketi'nin 5. yaşını yürekten kutluyorum." dedi.

Bakan Kurum, Sıfır Atık Zirvesi'nin bu yılki temasının İklim ve Gençlik olduğunu ifade ederek yapılan etkinliklere ilişkin şunları söyledi:

"İklim İçin Gençlik Hareketi Panelimizi hep birlikte gerçekleştirdik. Sanatçılarımızın özveriyle hazırladığı, iki özel sergimizin açılışını yaptık. İklim elçilerimiz Başak ve Süleyman Emre, 208 üniversitemizdeki iklim elçilerimizin ve gençlerimizin sesi oldular. Bugün yine Deniz Sağdıç Hanımefendi'nin Sıfır Noktası Sergisi'nden Kompost Yapım ve Saksı Atölyesi'ne, Atık Kumaşlardan Çanta ve Minder Yapım Atölyesine kadar çok özel çalışmalarımızı sizlerin ilgisine sunduk. Bu anlamda emekçilerimiz alın teriyle sokaktaki atıkları toplayan sıfır atıkçı kardeşlerimiz var. Bugün de bizi yalnız bırakmadılar."

Bakan Kurum, zirveye katılan Masterchef'ler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'na da mutfaklardaki atık gıdalardan nasıl büyük lezzetlere ulaşılabileceğini Sıfır Atık Mutfaklarında gösterdikleri için kendilerine teşekkür etti.

"ÇOCUKLARIMIZI TEHDİT EDEN YENİ SİLAH, ARTIK ANNE SÜTÜNDE BİLE BULUNAN ÖLDÜRÜCÜ MİKRO PLASTİKLERDİR"

20. yüzyıl ile bugün arasında 2 ortak nokta olduğunu kaydeden Bakan Murat Kurum, "Yine acılar yaşıyoruz ve yine bu acıları insan, kendi elleriyle üretiyor. Bugün hala çocuklarımız ölüyor. Fakat bugün silah, büyük oranda değişmiştir. Çocuklarımızı tehdit eden bu yeni silah, artık anne sütünde bile bulunan öldürücü mikro plastiklerdir." şeklinde konuştu.

"BUGÜN TÜRKİYE, 2053 YILINA KADAR TÜM ATIKLARINI DÖNÜŞTÜREN BİR ÜLKE OLMAK İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞMAKTADIR"

Bakan Kurum, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de insanlığın merhamet adası, vicdan durağı ve olup biteni seyreden seyirci bir medeniyet değil kurucu bir medeniyetin temsilcisi olduğunun altını çizerek "Bu hassasiyetle Türkiye, tüm bu acılara karşı sessiz kalmamış, insanlığı ve doğamızı korumak için seferber olmuş ve 5 yıl önce Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde büyük bir çevre hareketini başlatmıştır. Küresel çözümü Sıfır Atık Hareketiyle dünyaya ilan etmiş ve o gün bir milat olmuştur. Bugün Türkiye, 2053 yılına kadar tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde var gücüyle çalışmaktadır." ifadelerini paylaştı.



Bakan Murat Kurum, iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Ülkemizin masmavi göllerini, akarsularını, denizlerini Sıfır Atık Mavi Seferberliğiyle temizliyoruz. Tarihimizin şahidi olan ağaçlarımızı, mağaralarımızı, doğal alanlarımızı, en güzel, en el değmemiş halleriyle geleceğe taşıyoruz. İnsan, doğa ve çevreyi buluşturan bir anlayışla yaptığımız millet bahçelerimizi fidanlarıyla buluşturuyoruz. Bu bahçelerimizle; karbon yutak alanlarımızı artırıyoruz, iklim değişikliğiyle mücadelemize katkı sunuyoruz. TOKİ'mizle ürettiğimiz her bir konut projesinde ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızda temel motivasyonumuz çevremiz ve doğamız. Yaptığımız her konutu, attığımız her adımı iklime duyarlı, enerji verimli ve Yüzde Yüz Sıfır Atık Hassasiyetiyle inşa ediyoruz. Neden yüzde yüz sıfır atık hassasiyeti? Çünkü Sıfır Atık bir düşünce tarzı değil, bir yaşam kılavuzudur ve bizim gençlerimizin, çocuklarımızın ellerinde yükselecektir!"

"Birleşmiş Milletler kararıyla artık her yıl 30 Mart gününün 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edilmesi bunun en somut göstergesidir"

Son 10 dakikada dünyada toplam 5 bin 900 ton plastik atık oluştuğunu, 370 ton atığın okyanuslara karıştığını, 20 deniz kuşu ve 2 kaplumbağanın canını yitirdiğini, 77 hektar ormanlık alanın yok olduğunu, 25 bin ton gıdanın çöpe atıldığını, 180 insanın nefes darlığı çekerek hayata gözlerini yumduğunu sözlerine ekleyen Bakan Kurum, "Biz bu manzaraya seyirci kalmıyor, İklim ve Sıfır Atık diplomasisiyle ülke olarak en güçlü cevabı veriyoruz. BM kararıyla artık her yıl 30 Mart gününün, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edilmesi bunun en somut göstergesidir. Biz de inşallah 30 Mart günü 81 il 922 ilçemizde bu özel günü, muhteşem çevre ve doğa etkinlikleriyle dünyanın tüm ülkelerinden katılan misafirlerimizle birlikte coşkuyla kutlayacağız." diye konuştu.