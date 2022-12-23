Bir bacağını kaybeden Trabzonlu gazi: Görevime devam etmek istiyorum

Van Tatvan 10. Komando Tugayı'nda görev yapan sözleşmeli Piyade Komando Er Bünyamin Kocaman, 2.5 ay önce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı'na göreve gitti. Harekât bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerce araziye yerleştirtilen EYP'nin patlaması sonucu sol bacağından yaralandı. Askeri helikopterle Ankara GATA askeri hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Korkmaz'ın sol bacağı diz altı yaralanması sonucu kesildi. Tedavisi tamamlanan Kocaman, memleketi Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki baba ocağına dündü. Gazi Kocaman daha sonra tedavisine devam etmek için tekrar Ankara'ya gidecek.Gazi Piyade Komando Er Bünyamin Kocaman, yaşadıklarını SABAH'A anlattı: "Bir mağara bölgesinde teröristlerin yaşam alanlarında arama tarama faaliyetleri yapıyorduk. O bölgeden dönüş esnasında el yapımı patlayıcı patladı. Şiddetli şekilde beni havaya fırlattı. O anda öldüm sandım. Sonra baktık ki sol ayağımın diz altından yaralandım. Sıhhiye komutanım tedavimi yaptı. Helikopter geldi. Oradaki tedavimin ardından helikopter ile Ankara GATA'ya sevk edildim. Küçüklüğümden beri asker olmak istiyordum. Ağabeyim Uzman Çavuş. Ona özeniyordum. 2 yıl önce askerliğe başlamıştım. Saldırıdan dolayı psikolojim bozuldu. O anları aklıma getirmemeye çalışıyorum. Tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak istiyorum. Sol bacağıma protez takıldıktan sonra kabul edilirse tekrar görev yapmak istiyorum."Gazi Bünyamin Kocaman'ın annesi Havva Kocaman da oğlunun yaralandığını duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek "Oğlum 2.5 ay tedavi gördü. Allah'a şükürler olsun yanımızda. Tek bacağıyla kaldı. Vatan sağ olsun" dedi. İnşaat işçisi baba Mehmet Kocaman ise oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Oğlum vatanı için mücadele verirken ayağından oldu. Tedaviyle inşallah sağlığına kavuşacak. Gazi unvanını alacak. Diğer oğlum da uzman çavuş. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Piyade Komando Er Bünyamin Kocaman'a moral ziyaretinde bulundu. Kocaman'ı baba evinde ziyaret eden milletvekili Cora, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Cora yaptığı açıklamada, "Hastanede tedavisi tamamlanan kahraman gazimiz, hemşerimiz Piyade Komando Sözleşmeli Er Bünyamin Kocaman'ı evinde ziyaret ettik. Allah sağlık, sıhhat ve afiyet versin" dedi.