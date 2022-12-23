Bir bacağını kaybeden Trabzonlu gazi: “Protez takıldıktan sonra görevime devam etmek istiyorum”

Gazi Kocaman bir süre sonra tedavisi için tekrar GATA'ya gidecek. Gazi Kocaman yaşadıklarını SABAH'A anlattı: "Patlama oldu, öldüm sandım. Ağır yaralandım. Sol bacağım diz altından kesildi. Protez bacak takılıp, tedavim bittikten sonra asker arkadaşlarımın yanına gitmek, vatanım için görevime devam etmek istiyorum "
Van Tatvan 10. Komando Tugayında görev yapan sözleşmeli Piyade Komando Er Bünyamin Kocaman, 2.5 ay önce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatına göreve gitti. Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerce araziye yerleştirtilen EYP'nin patlaması sonucu sol bacağından yaralandı.
Askeri helikopterle alınan Kocaman, tedavisi için Ankara GATA askeri hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Korkmaz'ın sol bacağı diz altı yaralanması sonucu kesildi. GATA'da tedavisi tamamlanan Kocaman, memleketi Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki baba ocağına gönderildi. Gazi Kocaman daha sonra tedavisine devam etmek için tekrar Ankara'ya gidecek.
TEKRAR GÖREVE DÖNMEK İSTİYOR
Gazi Piyade Komando Er Bünyamin Kocaman, yaşadıklarını SABAH'A anlattı: "Bir mağara bölgesinde teröristlerin yaşam alanlarında arama tarama faaliyetleri yapıyorduk. O bölgeden dönüş esnasında el yapımı patlayıcı patladı. Şiddetli şekilde beni havaya fırlattı. O anda öldüm sandım. Sonra baktık ki sol ayağımın diz altından yaralandım. Sıhhiye komutanım tedavimi yaptı, kan akışını durdurdu. Helikopter geldi. Oradaki tedavimin ardından helikopter ile Ankara GATA'ya sevk edildim.
Küçüklüğümden beri asker olmak istiyordum. Ağabeyim Uzman Çavuş. Ona özeniyordum. 2 yıl önce askerliğe başlamıştım. Saldırıdan dolayı psikolojim bozuldu. O anları aklıma getirmemeye çalışıyorum. Tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmak istiyorum. Sol bacağıma protez takıldıktan sonra kabul edilirse tekrar görev yapmak istiyorum. 7-8 ay daha bir tedavi sürecim olabilir. Doktorlarımız sayesinde kendimi toparladım"
VATAN SAĞ OLSUN
Gazi Bünyamin Kocaman'ın annesi Havva Kocaman da oğlunun yaralandığını duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek "Oğlum 2,5 ay tedavi gördü. Allaha şükürler olsun yanımızda. Çok sevdiği askerlik görevini yaparken teröristlerin yerleştirdiği bomba ile bacağından yaralandı. Tek bacağıyla kaldı. Vatan sağ olsun" dedi. İnşaat işçisi baba Mehmet Kocaman ise oğlu ile gurur duyduğunu belirterek "Oğlum vatanı için mücadele verirken ayağından oldu. Tedaviyle inşallah sağlığına kavuşacak. Gazi unvanını alacak. Diğer oğlum da uzman çavuş. Çocuklarım vatan için mücadele veriyorlar, onlarla gurur duyuyorum" dedi.
GAZİYE MORAL ZİYARETİ
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Piyade Komando Er Bünyamin Kocaman'a moral ziyaretinde bulundu. Kocaman'ı Çarşıbaşı İlçesi Yavuzköy Mahallesi'ndeki baba evinde ziyaret eden Milletvekili Cora, bir kez daha "Geçmiş olsun" dileklerini ileterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
Gazi Korkmaz'ın GATA'daki tedavisinde de yanında olan Milletvekili Cora yaptığı açıklamada "Hastanede tedavisi tamamlanan kahraman Gazimiz, hemşerimiz Piyade Komando Sözleşmeli Er Bünyamin Kocaman'ı evinde ziyaret ettik. Allah sağlık, sıhhat ve afiyet versin." dedi.