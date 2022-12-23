Bir bacağını kaybeden Trabzonlu gazi: “Protez takıldıktan sonra görevime devam etmek istiyorum”





VATAN SAĞ OLSUN

Gazi Bünyamin Kocaman'ın annesi Havva Kocaman da oğlunun yaralandığını duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek "Oğlum 2,5 ay tedavi gördü. Allaha şükürler olsun yanımızda. Çok sevdiği askerlik görevini yaparken teröristlerin yerleştirdiği bomba ile bacağından yaralandı. Tek bacağıyla kaldı. Vatan sağ olsun" dedi. İnşaat işçisi baba Mehmet Kocaman ise oğlu ile gurur duyduğunu belirterek "Oğlum vatanı için mücadele verirken ayağından oldu. Tedaviyle inşallah sağlığına kavuşacak. Gazi unvanını alacak. Diğer oğlum da uzman çavuş. Çocuklarım vatan için mücadele veriyorlar, onlarla gurur duyuyorum" dedi.