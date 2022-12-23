CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti | Video

7 KASIM FAİK ÖZTRAK: ASGARİ ÜCRET 7 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLMALI

CHP'nin çelişkiler halkasına bir yenisini daha ekleyen Sözcü Faik Öztrak'ın 7 Kasım'daki katıldığı programda asgari ücretin 7 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söylüyor.

23 ARALIK FAİK ÖZTRAK: 8 BİN 506 TL YETERSİZ

Yeni asgari ücret Öztrak'ın hesabının üzerinde çıkınca sözlerini unuttu, siyasi ranta soyundu. Öztrak 23 Aralık'ta yaptığı konuşmada yeni asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, "Belirlenen 8 bin 506 liralık net asgari ücret şifa olacak mı? Cevap hayır" ifadelerini kullandı.