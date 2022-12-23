Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2023 asgari ücret ise 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti.
Asgari ücretin açıklanmasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak yeni rakamı yetersiz bulduğunu söylemişti.
CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti | Video
7 KASIM FAİK ÖZTRAK: ASGARİ ÜCRET 7 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLMALI
CHP'nin çelişkiler halkasına bir yenisini daha ekleyen Sözcü Faik Öztrak'ın 7 Kasım'daki katıldığı programda asgari ücretin 7 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söylüyor.
23 ARALIK FAİK ÖZTRAK: 8 BİN 506 TL YETERSİZ
Yeni asgari ücret Öztrak'ın hesabının üzerinde çıkınca sözlerini unuttu, siyasi ranta soyundu. Öztrak 23 Aralık'ta yaptığı konuşmada yeni asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, "Belirlenen 8 bin 506 liralık net asgari ücret şifa olacak mı? Cevap hayır" ifadelerini kullandı.