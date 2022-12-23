Haberler Gündem Haberleri CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti
Giriş Tarihi: 23.12.2022 21:15 Son Güncelleme: 23.12.2022 21:33

CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti

2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlenirken CHP Sözcüsü Faik Öztrak yeni rakamı yetersiz bulduğunu söylemişti. Öztrak’ın 7 Kasım tarihinde katıldığı televizyon programında asgari ücrete ilişkin kullandığı ifadeler ortaya çıktı. CHP’nin çelişkiler halkasına bir yenisini daha ekleyen Öztrak programda yeni yıldaki asgari ücretin 7 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söylüyor.

CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2023 asgari ücret ise 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak yeni rakamı yetersiz bulduğunu söylemişti.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET ÇELİŞKİSİ!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 7 Kasım tarihinde katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin kullandığı ifadeler ortaya çıktı.

CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti | Video

7 KASIM FAİK ÖZTRAK: ASGARİ ÜCRET 7 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLMALI

CHP'nin çelişkiler halkasına bir yenisini daha ekleyen Sözcü Faik Öztrak'ın 7 Kasım'daki katıldığı programda asgari ücretin 7 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söylüyor.

23 ARALIK FAİK ÖZTRAK: 8 BİN 506 TL YETERSİZ

Yeni asgari ücret Öztrak'ın hesabının üzerinde çıkınca sözlerini unuttu, siyasi ranta soyundu. Öztrak 23 Aralık'ta yaptığı konuşmada yeni asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, "Belirlenen 8 bin 506 liralık net asgari ücret şifa olacak mı? Cevap hayır" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA