DBP’ye Diyarbakır merkezli operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, DBP'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Merkez binasına da aramalar yapıldı.



Polisin gözaltına aldığı parti yöneticiler ile üyeleri, ifade işlemleri yapılmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Polis, incelemeleri yapılmak üzere mahkeme kararıyla çok sayıda belge ve doküman ile bilgisayar hard disklerine el koydu.