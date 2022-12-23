Haberler Gündem Haberleri DBP’ye Diyarbakır merkezli operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:40

DBP’ye Diyarbakır merkezli operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Diyarbakır merkezli Mardin, Şırnak, Van, Batman, Şanlıurfa ve Gaziantep’te DBP’ye eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ile il başkanlarının da yer aldığı 20’ye yakın kişi gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
DBP’ye Diyarbakır merkezli operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, DBP'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Merkez binasına da aramalar yapıldı.

Polisin gözaltına aldığı parti yöneticiler ile üyeleri, ifade işlemleri yapılmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Polis, incelemeleri yapılmak üzere mahkeme kararıyla çok sayıda belge ve doküman ile bilgisayar hard disklerine el koydu.

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DBP’ye Diyarbakır merkezli operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
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