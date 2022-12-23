Son dakika: Bakan Soylu "Ateş bacayı sarmış" diyerek açıkladı! CHP'li belediyelere teröristler böyle sokulmuş

"İBB'DE ÇALIŞAN MASUM İNSANLARIN TAMAMINI KENDİNİZE KALKAN YAPTINIZ"

1 yıl önce konu gündeme gelip müfettiş soruşturması başladığında, önce bu alımları reddettiniz, ardından da tüm belediye çalışanları "zan altında" bırakılıyor dediniz. HDPKK'nın referansıyla alınan, terör örgütlerinde faaliyet gösterenleri, irtibatlı ve iltisaklıları gizlemek için İBB'de çalışan masum insanların tamamını kendinize kalkan yaptınız. Bizi, onların tamamını suçluyormuşuz gibi gösterdiniz. Ancak müfettişlerin soruşturması başlayınca HDPKK'nın tavsiyesi ile işe alınan ilk etapta yaklaşık 120 kişiyi apar topar işten çıkardınız.

Mersin Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyelerinde yapılan konu ile ilgili idari soruşturmalar tamamlanarak, tevdi raporları savcılıklara gönderilmiştir. İzmir, Ayvalık ve diğer belediyelerde yürütülen soruşturmalar ise devam etmektedir. Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir. Yapılan tüm işlemler, kanunların verdiği sorumluluklar çerçevesinde Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte söz artık yargıdadır.

Ayrıca, HDPKK'nın referansıyla hile ve hülle yapılarak işe alımların nasıl gerçekleştiği aşağıdaki 11 madde ile tek tek açıklanmıştır."