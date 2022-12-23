İçişleri’nin İBB raporu savcılıkta

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu savcılığa ihbar edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün yapılan yazılı açıklamada raporun, başsavcılık bünyesindeki Memur ve Özel Soruşturma Bürosu'na teslim edildiği belirtildi. 500 sayfalık raporda İBB'ye bağlı iştirak şirketlerinde çalışan 35 personel hakkında incelemenin detayları yer aldı. Haklarında müfettiş kurulunca rapor tutulan personelin işe alımında usulsüzlük yapılarak suçların gizlendiği anlatılan rapor sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.