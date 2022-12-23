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Giriş Tarihi: 23.12.2022 19:32

İstanbul'da flaş operasyonlar: Mahkumiyet kararı bulunan 16 kişi yakalandı

İstanbul'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan 16 kişi yakalandı.

AA
İstanbul’da flaş operasyonlar: Mahkumiyet kararı bulunan 16 kişi yakalandı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bilişim yoluyla işlenen suçlara ilişkin kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda "nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Kanunu'na muhalefet etmek, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan 16 kişi yakalandı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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İstanbul'da flaş operasyonlar: Mahkumiyet kararı bulunan 16 kişi yakalandı
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