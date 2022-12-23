Kırmızı bültenle aranıyordu! İspanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Atilla Önder cezaevine konuldu

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Havalimanındaki Gaziosmanpaşa Adliyesi İstanbul Havalimanı Ek Hizmet Birimi'ne çıkarılan Önder'in, hakkındaki tutuklama kararı yüzüne okundu. Önder daha sonra cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Önder, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2013'te "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satıl alınması, taşınması, bulundurulması", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme",