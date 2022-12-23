Millet İttifakı’nda ’telefon’ krizi! Akşener’den Kılıçdaroğlu’na şok yanıt: İzin alma mecburiyetim yok

KILIÇDAROĞLU'NUN "İÇİŞLERİNE KARIŞMA" SÖZLERİNE YANIT

Kılıçdaroğlu'nun "içişlerine karışma" sözlerine de yanıt veren Akşener, "Normalde Kılıçdaroğlu'nun söylediği söz oraya gitmekle alakalı değil. Burada öyle bir durum yok altılı masa neticede cumhurbaşkanı adayını bizzat Kılıçdaroğlu'nun gayretiyle altılı masa toplantı ve o altılı masanın liderlerine bu seçim bırakıldı. Dolaysıyla bir siyasi partinin içişlerine karışmak gibi bir durum yok. Ama o masaya verilen görev o masanın aday tespiti. O tespit konusunda herkes hür ve bağımsız." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAK İSTERSE İYİ PARTİ'NİN TAVRI NE OLUR?

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili soruya da yanıt verdi.

"Cumhurbaşkanı adaylığını istemek herkesin hakkıdır" diyen Akşener, "Buna farzı mahal denir. 'Farzı mahal'i burada konuşamam gelsin görelim. Her şeyi partimizle konuşarak gittiğimiz için ona göre bir bakış açımız olacak." ifadesini kullandı.

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