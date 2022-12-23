SON DAKİKA | Bakan Kurum: Sıfır atık dünya markası oldu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık'ta bugün 3. zirve gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircililk ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum zirve öncesi A haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Sıfır atık projesiyle birlikte atıkların yüzde 27'sini dönüştüren bir ülkeyiz. Binalarımızda sıfır atık konseptine geçiyoruz.

Son 10 dakikada dünyada 5 bin 500 ton plastik atık oluştu. O yüzden hemen şimdi acilen geleceğe iyi bir nesil bırakmak için bu projeye sahip çıkmalıyız.

Biz bu projeyi siyaset üstü görüyoruz. Sıfır atık 105 ülkenin katılımıyla dünya markası oldu.

Tüm sektörlerde, Anadolu'dan Türkiye'ye, tüm dünyaya yayacağız. 2053'te net sıfır emisyon hedefini yakalayacağız.

Orta gelirliyi ilk defa bir kura sistemiyle TOKİ ile ev sahibi yapacağız.Bu yıl sonu ve yılbaşında bunu açıklayacağız.