SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Batı’nın çifte standardına sert tepki: Terör örgütlerini besleyenler bize nutuk çekiyor

Adalet hizmetleri ve insan hakları başlıkları altında yapılanlar ne kadar büyük olursa olsun hiç bir zaman yeterli değildir. Hayatın sürekli değiştiği, değişimin beraberinde yeni sorunlar ürettiği bir iklimde hukuk sisteminin bunun dışında kalması düşünülemez. Devletin bu hususlarda kendini sürekli yenilemesi, şayet varsa eksiklerini gidermesi, var oluş gayesini ifa bakımından son derece mühimdir. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu taşıyan siyasetçiler olarak biz de meseleye böyle bakıyor, mevzuatımızı sürekli geliştiriyoruz. Özgürlük, güvenlik bu dengeler üzerinde hak ve özgürlükleri ilgilendiren her meselede tavrımızı insan öncelikli olarak belirliyoruz. Bu süreçte önümüzü açan, bizlere ufuk kazandıran, hizmet standardını yükselten her eleştiriye, her fikre de kulak veriyoruz.

Milletimizin hayrına olduğuna kanaat getirdiğimiz hiç bir konuda komplekse kapılmadık, kapılmayız. Artık 20 yılı geride bırakan iktidar yıllarımızın en önemli alameti farikası hak ve özgürlük odaklı reform iradesini asla kaybetmemiş olmasıdır. Bunca yıldır bize rehberlik eden, reformcu ruhu hep diri tutmakta sürekli güçlendirmekte kararlıyız. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye kardeşlerimizin de hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlükler alanında samimi bir gayretin içinde olduğunu biliyorum. Ziyaret ettiğimiz pek çok ülkede hayata geçirilen reformlara bizzat şahitlik ediyoruz. Hatta bir çok başlıkta İslam dünyasındaki dost ve kardeş ülkeleri Batı'lı devletlerden çok daha iyi bir konumda olduğunu görüyoruz. Ancak İslam alemine ve Müslümanlara yönelik oryantalist yaklaşımlar bu hasbi gayretleri atılan kritik adımları çoğu zaman perdelemektedir.

İslam dünyası bilhassa hukuk ve adalet konusunda çoğu haksız, temelsiz ve insaf sınırlarını aşan eleştirilere maruz kalıyor. Sömürgeci döneme ait bir hastalık olan oryantalizm sadece akademide değil uluslararası siyaset ve hukuk camiasında da mevcudiyetini koruyor. Kendi sömürgeci geçmişleri ile yüzleşme erdemini gösteremeyenler ağızlarını her açtıklarında bize insan haklarından, hukukun üstünlüğünden bahsediyor. Dünyanın bir çok ülkesinde eli kanlı terör örgütlerini desteklemekte hiç bir behis görmeyenler bizlere insn hayatının kutsallığına dair nutuk çekiyor. Söz konusu kendi güvenlikleri olunca taş üstünde taş, gerektiğinde baş üstünde baş bırakmayanlar bizim hukuk ve adalet sistemimize laf söylüyor. Oysa hukuk ve insan hakları meselesinin devletler arası rekabetin aracı haline getirilmesi yalnış olduğu kadar tehlikeli de bir yaklaşımdır.

Doğrudan insanı, insan onurunu, milletlerin geleceğini etkileyen konularda çifte standart uygulamak insan hakları mücadelesine zarar vermektedir.

BATI'YA SERT TEPKİ!

İnsan hakları konusunda çifte standart uygulamak insan haklarına zarar vermektedir. Nerdeyse 12. yılını tamamlamak olan Suriye krizi bunun en acı örneği olarak karşımızda duruyor. İnsanlık maalesef iyi bir örnek veremedi. Türkiye'nin arasında bulunduğu bir avuç ülke dışında kimsenin umrunda olmadı. Aylan bebek vicdanları harekete geçmeye yetmedi. Avrupa ülkeleri mülteciler kapısına dayandığında harekete geçmiş. Bu da göçmenleri sınırdaki dikenli tellere itmek olmuştur. Kin ve nefret dalgalarının olumsuz etkisi yanıbaşımızda yine devam ediyor. Yunanistan'ın göçmenlere sergilediği tavır vahşet boyutuna varmıştır. Yunanistan'ın bu şımarıklığına ve zalimliğine Batı ülkeleri ses çıkarmıyor. Sınır hattında ve nazi kamplarını andıran mülteci kamplarından yansıyan görüntüler hepimizi derinden üzüyor.

Suriyeli, Iraklı göçmenlere kapı duvar olanlar, sıra PKK'lı, FETÖ'cülere gelince oldukça hoşgörülü davranıyorlar. Bölücü terör örgütü her yıl bu ülkelerde topladığı paralarla finanse ediyor. Tanımı, sınırı belli olmayan bir siyasi sığınmanın arkasına sığınılarak teröristler korunmaktadır.