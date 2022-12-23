SON DAKİKA | İki bakanlıktan iş birliği! "Bağımlılıkla Mücadele İşbirliği Protokolü" imzaladı

"NARKO ALAN PROJESİ KAPSAMINDA MAHALLE GİRİŞ ÇIKIŞLARI KONTROLLÜ YAPILIYOR"

Narko alan projesini 20 büyükşehirde uyguladıklarını bildiren Soylu, "Mahalleyi kapatıyoruz tamamen. Bir terör olayıyla ilgili nasıl bir kapama yapıyorsak aynen mahalleyle ilgili böyle bir kapama yapıyoruz. İstanbul'da şu anda hala 7 mahalle kapalıdır. Polis, tim denetiminde girip çıkıyor mahalleli. Ta ki en nihayetinde temizlenene kadar. Biz önce mahalleliler bu konuya reaksiyon gösterirler mi diye endişe ettik. Daha çok sevindiler. 'Yeter ki burada, bu meselenin üzerinde durun. Siz burada narko alan projesini uyguluyorsanız biz buna razıyız.' dediler." diye konuştu.

Dünyada metamfetamin tehdidinin arttığını ve bunun için de mücadele ettiklerini ifade eden Soylu, bu yıl 15 ton metamfetamin ele geçirdiklerini belirtti.

Meseleyi siyasal hale getirerek bütün dünyaya Türkiye'yi "narko devlet" olarak niteleyenlerin bulunduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"70 ton Belçika'nın Antwerp limanında kokain yakalanıyor geçen yıl, orası narko devlet değil. Hamburg limanında 20 ton yakalanıyor, orası narko devlet değil. Avrupa'da 20 tonlar, 30 tonlar, 40 tonlar yakalanıyor, oraskı narko devlet değil. Türkiye'de ortalama kokain yakalanması 1,5-2,5 ton arasıdır, yıllara sair bir şekilde. Türkiye'yi, bu ülkenin içinde yaşayan insanlar narko devlet olarak suçluyor. Kendi devletine atabileceği en büyük çamuru atmaya çalışıyor."