TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı savunmasını verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı, soruşturmanın Ankara'da başlamasından dolayı Ankara'ya götürüldü. Ankara'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından Şebnem Korur Fincancı tutuklandı.

7 YIL 5 AY HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

YETKİSİZLİKLE İSTANBUL'A GELDİ

Dosyayı inceleyen mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosya İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

FİNCANCI SAVUNMASINI VERDİ

Fincancı'nın yargılaması bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde başladı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakim karşısına çıkan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, savunmasında mahkeme başkanına "Benim tek silahım var o da kalemim. Bu yaşıma kadar elimden geldiğince bir yurttaş, bir adli tıp hekimi olarak görevlerimi eksizsiz yerine getirdiğime inanıyorum. Yıllarımı verdiğim adli tıpa hele ki zehirli toksik silahlar hakkında birçok makale yazmış biri olarak, bilimsel bir tartışma yerine linç girişiminde bulunanlara bir çift sözüm var'' şeklinde konuştu.

''SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM''

Savunmasına adli tıp uzmanı olarak paylaştığı görüşünün kriminalize edilmeye çalışıldığını ileri süren Fincancı, ''Propaganda iddiası ile suçlandığım yayın 7 dakikalık bir konuşmadır. Bana sorulan sorulara yanıt verdim. Ben yayında kısaca bir ön tanıdan söz ettim. Yayında belirttiğim tıbbi görüş bir ön tanıdır. Hak kullanımı suç olamaz. Suçlamayı kabul etmiyorum'' diyerek savunmasın sonlandırdı.

DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Şebnem Korur Fincancı'nın suçlamaları kabul etmemesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı avukatı, duruşmaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Milli Savunma Bakanlığının suçtan zarar gören sıfatı olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Bunun üzerine bakanlık avukatı yeniden söz alarak "TSK atılan asılsız bir iftiradır. Katılma gerekçemizi bildirmek istiyoruz" dedi. Mahkeme başkanı itirazlarını sonra yapabileceğini belirtti. Duruşma avukatların savunmalarıyla devam ediyor.