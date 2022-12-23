Turkuvaz Medya’ya ’Sıfır Atık Medya’ ödülü

İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde "Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nin üçüncüsü düzenlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da zirvede önemli mesajlar verdi. Emine Erdoğan, program sonrası sosyal medya hesabından da, "Çevre dostu yaşam modelinin ilk adımı olan Sıfır Atık hareketinin 5. yılına ulaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu hareket, iş birliği ile bir iyilik zincirine dönüşerek sınırları aştı. "Dünya renklerini yitirmesin" haykırışımız, yediden yetmişe her vicdanda karşılık buldu. Tarihe hediye ettiğimiz örnek dayanışmanın kahramanlarıyla 3. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde buluşmaktan büyük mutluluk duydum. 'İklim ve Gençlik' temasının ilham kaynağı gençlerimizle, Sıfır Atık serüveni için yeni rotalar belirledik. Zira geleceğimiz onlara emanet. Ülkemizden ve dünyadan programımıza katılarak, çevreci faaliyetleriyle ödül alan herkesi tebrik ediyorum." mesajını verdi.

SIFIR ATIK ZİRVESİ VE ÖDÜL TÖRENİ"NDE 12 KATEGORİDE 48 ÖDÜL VERİLDİ"

"Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni" programının ilk bölümünde "İklim İçin Gençlik Hareketi" paneli düzenlenirken zirve, "Ortak Evimiz Dünya'' söyleşisiyle devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleri sonrası "Yıl 2053 Atıksız Bir Dünya" içeriğiyle müzikal sergilendi. Ardından Sıfır Atık 5. Yıl Filmi gösterildi ve konuşmalar yapıldı. Konuşmaların bitiminde "Sıfır Atık Ödül Töreni"ne geçildi.