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Giriş Tarihi: 23.12.2022 12:58

Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız görevinin başında! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirdi."

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Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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