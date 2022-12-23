Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hudut Kartallarımız görevinin başında! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirdi."
Hudut Kartallarımız görevinin başında!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2022
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 4 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.#MSB pic.twitter.com/CwdX5JrvZZ