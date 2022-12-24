6’lı masada kriz büyüyor! Akşener’den zehir zemberek sözler: Kılıçdaroğlu ne yanıt verecek?

Son dakika haberi... 6'lı masada kriz giderek büyüyor. Saraçhane mitinginden haberdar olmayan Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yanıt veren Meral Akşener, masada ortalığı tozu dumana kattı. Peki Akşener'in bu ifadelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne yanıt verecek?
AKŞENER BENİ ARAMADI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında mahkemenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği karar sonrası Saraçhane'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini aramadığını söylemişti.
Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını, üzüntü duyduğunu ifade ettiğini belirterek, "Sayın Davutoğlu Saraçhane'ye gitmek istediğini belirtti. Ekrem Bey'e de Saraçhane'de bir miting yapalım dedim" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, ardından "Akşener sizi aradı mı?" sorusuna ise "Hayır aramadı" yanıtını verdi.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ŞOK YANIT: İZİN ALMA MECBURİYETİM YOK!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, konuk olduğu bir programda Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Bir kısmına gideceğim dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim. Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları.
Bir tek Mersin hariç diğerlerinin tümü bütün CHP'nin ve İYİ Parti teşkilatlarının çalışarak seçtirdiği belediye başkanları dolayısıyla bu arkadaşların iyi yaptıklarından da kötü yaptığı işlerinden de meshulüz. Dolayısıyla izne mizne ihtiyaç yok. Rica ederim böyle bir şey yok. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız! CHP üyesi olarak seçilebilirler ama onların sorumluluğu hepimize ait."
KILIÇDAROĞLU'NUN "İÇİŞLERİNE KARIŞMA" SÖZLERİNE YANIT
Kılıçdaroğlu'nun "içişlerine karışma" sözlerine de yanıt veren Akşener, "Normalde Kılıçdaroğlu'nun söylediği söz oraya gitmekle alakalı değil. Burada öyle bir durum yok altılı masa neticede cumhurbaşkanı adayını bizzat Kılıçdaroğlu'nun gayretiyle altılı masa toplantı ve o altılı masanın liderlerine bu seçim bırakıldı. Dolaysıyla bir siyasi partinin içişlerine karışmak gibi bir durum yok. Ama o masaya verilen görev o masanın aday tespiti. O tespit konusunda herkes hür ve bağımsız." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAK İSTERSE İYİ PARTİ'NİN TAVRI NE OLUR?
Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili soruya da yanıt verdi.
"Cumhurbaşkanı adaylığını istemek herkesin hakkıdır" diyen Akşener, "Buna farzı mahal denir. 'Farzı mahal'i burada konuşamam gelsin görelim. Her şeyi partimizle konuşarak gittiğimiz için ona göre bir bakış açımız olacak." ifadesini kullandı.
KILIÇDAROĞLU NE YANIT VERECEK?
Meral Akşener'in bu sözlerine Kılıçdaroğlu'nun ne yanıt vereceği ise merak konusu olurken, Kılıçdaroğlu bu açıklamalarla ilgili henüz bir yanıt vermedi.