Bakan Kasapoğlu: 4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik, öğretmeye devam ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Kasapoğlu'na, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. İlk olarak üniversite öğrencileriyle kahvaltı programında buluşan Bakan Kasapoğlu, daha sonra Havuzlu Park Spor Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "Hayata geçirdiğimiz, bir gencimizin bile heba etmeme noktasında yürüttüğümüz projeler var. Halkımızın gencini, yaşlısını, kadınını, erkeğini, engellisini herkesin eşitliği anlayışıyla tesislerimize, altyapımıza, spor projelerimize erişim sağlama noktasında, güçlü iddiamız var. Bu iddiayı gerçekleştirme yönünde attığımız büyük adımlar var. Gerçekleştirdiğimiz projeler var. Gelinen önemli aşamalar var. İşte yüzme bilmeyen kalmasın projesi. 2018 yılında tarihinin en kapsamlı yüzme seferberliğini başlattık. 81 ilimizdeki yüzme havuzu envanterimizi büyüttük. Küçük beldelere dahi çelik konstrüksiyon havuzlarla bu imkana erişimi en azami seviyeye yükselttik. Toplam havuz sayımız artık 700'e yaklaştı" dedi.



"4 YILDA 5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE YÜZME ÖĞRETTİK"



Yapılan bu tesislerin ardından antrenör açığı oluştuğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Yarı zamanda antrenörler istihdam ettik. Ve dedik ki; yüzme öğrenmek isteyen herkes yüzme öğrensin. Yüzme bilmeyen kalmasın dedik. Ve pandemiye rağmen son 4 yılda kaç kişiye yüzme öğrettik biliyor musunuz? Yüzme bilmeyen kalmasın projemizde son 4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik, öğretmeye devam ediyoruz. İşte Bursa'da 110 bin kişi bu kapsamda yüzme öğrendi" ifadelerini kullandı.



"BUNUN İSMİ ESER SİYASETİDİR,&NBSP;BUNUN İSMİ HİZMET SİYASETİDİR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sporda devrim yaptıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Bunun ismi eser siyasetidir. Bunun ismi hizmet siyasetidir. Bu gayretin ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki spor devrimidir. İşte bugün Türkiye yüzyılına yakışacak yeni bir eserin temelini atıyoruz. Bursa'mızın için çok ama çok önemli mekanlardan birindeyiz. Sembol bir noktadayız. Tarihi Havuzlu Park'tayız. Az önce bakanımın ifade ettiği gibi 1995 onların buraya başladığı arazi çok değeri olan, manası olan bir arazi. Ve hakikaten çok ciddi bir misyon taşıyan, ülkenin belki de o günlere dair tek tesisi olan bir tesis. Ve tabii sonrasında özellikle kullanışlılığıyla, erişilebilirliğiyle pek çok kişiye hizmet etmiş bir tesis. Bu tesisin bugünkü temel atma törenimizle birlikte artık hem ihyası yönünde hem de ülkemizin en modern, en nitelikli yüzme su sporu tesislerinden birini kazandırma yönünde önemli bir adımı atıyoruz. Burası on bir dönümlük ve Bursalılara bu milletin kıymetli evlatlarına çok ciddi katkılar sağlayacak bir altyapı olacak inşallah. Yeni şampiyonlar, yüzmede ülkemizi temsil edecek yeni sporcular yetiştirecek. İçerisinde kapalı havuz olacak, açık atlama havuzu olacak ve ayrıca 115 metrekare açık havuzumuz da burada olacak" diye konuştu.



Bu yaptıkları hizmetin kendileri için büyük bir onur olduğunu söyleyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Fitness salonuyla termal konusunda az önce Büyükşehir Belediye Başkanımız bahsetti. Termal hamamıyla, termal su erişimi olacak. Sağlık odalarıyla ve tabii ki ihtiyaç duyulacak tüm altyapısıyla bu sembol mekanı hamdolsun hep birlikte ihya edeceğiz. Bu bizler için büyük bir onur. Hizmet etmek bir nasip meselesi. Herkese nasip olmaz. Birileri algı yaparlar. Yalanla, dolanla uğraşırlar ama hamdolsun bu kadrolar bu milletin emrine amade bir şekilde, gece demez, gündüz demez, durmaz, yorulmaz. Bu millete hizmet yolunda hamdolsun her bir fırsatı en güçlü şekilde değerlendirir ve hamdolsun nice nesillere hizmet edecek bu eseri bugün yine burada birlikte başlatmak nasip olur. Rabb'imize ne kadar şükretsek az ve bu şükrün karşılığını da işte burada hep birlikte el ele vererek ne güzel bir atmosferle başlatıyoruz, gerçekleştiriyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.