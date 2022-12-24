Bakan Soylu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni için Erzurum'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, Tunceli'deki 4 PKK'lı teröristten 3'ünün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sabah bir haber aldım. Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Tunceli'de 4 terörist kalmıştı. 3'ü temizlendi. Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'deki teröristleri değil dünyadaki tüm teröristleri temizleyecek. Karadeniz tertemiz, Erzurum'un kırsalı tertemiz.