Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in doğum gününü kutladı

Azerbaycan'ın barışı, refahı ve gelecek nesilleri için harcadığınız değerli emeğiniz tüm Türk dünyası tarafından büyük ilgi ve sevinçle izlenmekte ve örnek kabul edilmektedir.

Gücünü 'Tek millet, iki devlet' anlayışından ve halklarımız arasındaki kadim kardeşlik ilişkilerinden alan Türkiye-Azerbaycan ittifakı da bu süreçte bölgemiz için güvenlik, istikrar ve refahın vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir.

Savunma sanayi, ortak enerji ve ulaştırma projelerindeki işbirlikleri ile her alanda sergilediğimiz sarsılmaz dayanışmamızı, Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında daha üst seviyelere taşıyacağımıza tüm samimiyetimle inanıyorum."