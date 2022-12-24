Bugüne kadar özellikle mültecilerle ilgili uygulamalarıyla ve AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik kullandığı çirkin ifade ile gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son olarak bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında kullandığı ifadelerle dikkatleri üzerine çekti.



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan itiraf: "Belediyede kimse torpilsiz olmaz" | Video

CHP'Lİ BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN'DAN TORPİL İTİRAFI

Geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Özcan, sunucunun "Belediye kadroları nasıl oluşturulur?" sorusuna, "Belediyede torpilsiz kimse olmaz. Herkesin bir referansı vardır" diye cevap verdi.

Özcan, "Sizde de mi öyle?" sorusunu ise "Öyle. Ben doğruyu söylüyorum" sözleriyle yanıtladı.

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