CHP’li Belediyelerdeki PKK’lıları aklama çalışması

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve diğer bazı belediyelerde inceleme ve soruşturma başlattı. Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığına ilişkin ihbarlar üzerine İçişleri Bakanlığı onayı ile özel teftiş başlatıldı. Mülkiye, Ticaret ve Maliye Müfettişleri ile MASAK uzmanından müteşekkil 8 kişilik teftiş heyeti tarafından yürütülen özel teftiş ağustos ayında tamamlandı.



İBB'DE 1668 KİŞİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İRTİBATLI ÇIKTI

Özel teftiş kapsamında yapılan incelemelerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ve belediye şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı bin 668 kişi çalıştığı tespit edildi. Bunlardan 505 kişinin haklarındaki kayıtların işe girişlerine engel teşkil edebileceği değerlendirildiğinden, sorumlular hakkında İçişleri Bakanlığı onayı ile araştırma ve ön inceleme başlatıldı.



İBB İŞE ALDIĞI 432 KİŞİ PKK'LI ÇIKTI

İncelemeye tabi 505 kişiden 484'ünün güvenlik soruşturmaları yapılmadan, dolayısıyla terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olup olmadıkları araştırılmadan veya durumları değerlendirilmeden işe alındıkları anlaşıldı. Kamu kurum ve kurulularında çalışmakta iken KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 21 kişinin ilgili KHK'larda "ihraç edilen kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinde çalıştırılamayacakları" belirtilmesine rağmen şirketlerde işe alındığı, PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı olan 432 kişiden 6'sının PKK/KCK Terör Örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyette bulunduğu, 36'sının PKK/KCK "Sözde Değer Ailesi" mensubu olduğu tespit edildi.

Terör suçlarının soruşturulması genel hükümlere göre Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yürütüldüğünden, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alım süreçlerinde sorumlulukları bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ile şirketlerinin yetkilileri hakkında düzenlenen tevdi raporunu İçişleri Bakanlığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi.



ATAMA YETKİSİ BELEDİYE BAŞKANLARINDA

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2022 Haziran ayından başlatılan soruşturma 2022 Aralık ayında tamamlandığının altı çizildi. 2022 Temmuz ayı öncesinde yani soruşturma devam ederken Valilik veya İçişleri Bakanlığınca kamu görevinden çıkarmaya ilişkin bir işlem tesis edilmediğinin bilgisi paylaşıldı. Ayrıca mer-i mevzuata göre belediye çalışanlarının atanma şartlarını taşıyıp taşımadığını değerlendirme ve atama yetkisinin münhasıran belediye başkanlarına ait olduğu, atanma şartlarını taşımayanları atamaları halinde bundan hukuken sorumlu olacakları bilgisi paylaşıldı. Belediye şirketlerinde ise çalışanları işe alma ve işten çıkarma yetkisi değerlendirme komisyonu kararı üzerine kendi yetkili mercilerine aittir denildi.

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