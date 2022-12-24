CHP’li Yarkadaş’tan Akşener’e sert tepki: Böyle bahane mi olur? Beğenmiyorsan masadan kalk

Son dakika haberi... YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ceza alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le adeta miting yaptı. Bu miting CHP ve İYİ Parti arasında iplerin gerilmesine neden oldu. Miting sırasında Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı, ülkeye dönüşte yaptığı açıklamada, Akşener için 'Beni aramadı' ifadelerini kullanmıştı.
GÖREVİNİN BAŞINDA OL
Almanya ziyaretini iptal ederek Türkiye'ye dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı'na, "İstanbul'un belediye başkanısın, görevinin başında ol" mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu, Akşener'e de "Partimizin iç işlerine karışma" uyarısında bulundu.
AKŞENER'DEN YANIT: HERKES HÜR VE BAĞIMSIZ
Tüm bu gelişmelerden sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV yayınında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun, "İç işlerimize karışma" mesajına cevap veren İYİ Parti lideri, "Burada iç işlerine karışmak yok. 6'lı masa toplandı ve Cumhurbaşkanı adaylığı liderlere bırakıldı. Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu görevden alın şuraya koyun dersem bu iç işlerine karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ YARKADAŞ'TAN AKŞENER'E SERT TEPKİ: MEMNUN DEĞİLSE MASADAN KALKABİLİR
CHP'nin eski İstanbul Milletvekili ve TV100 yazarı Barış Yarkadaş, Akşener'in tutumunu eleştirdi. İYİ Parti liderini, "Umutları kırmakla" itham eden Yarkadaş, "Akşener masanın gidişatından memnun değilse masadan kalkabilir" dedi.
Akşener'in, "Çarparım", "Kimseden izin alacak değilim", "Siyasi terbiyesizlik" gibi ifadeler kullanmasını eleştiren Yarkadaş, "Davutoğlu'nu Kılıçdaroğlu'nu, Karamollaoğlu'nu, Babacan'ı aradım, ulaşamadım" sözlerini de gerçekçi bulmadığını ifade etti. Liderlere danışmanları üzerinden ulaşabileceğini vurgulayan Yarkadaş, "Allah aşkına bu çağda böyle bahane mi olur! Hadi; gerçekten ulaşamadınız diyelim… Bunu çıkıp anlatmanın ve seçmende güvensizlik yaratmanın kime ne faydası var?" eleştirisinde bulundu.
"AKŞENER, DAVUTOĞLU VE BABACAN'I MASADA İSTEMİYOR"
Barış Yarkadaş'ın, TV100'deki "Yapmayın Meral Hanım; böyle bahane mi olur!" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:
"Akşener'in başından beri Altılı Masa projesine sıcak bakmadığı, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı bu masada istemediğini biliyoruz.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı masaya bir türlü kabul ettirememiş olması da kendisinde bir kızgınlık yaratmış olabilir.
Ancak bunların hiçbiri Altılı Masa'dan umudu olan insanların umudunu kıracak davranışlar içine girmesi hakkını doğurmaz.
Akşener, gazeteci ya da siyasi yorumcu değil… Dolayısıyla aklına gelen her şeyi yapma özgürlüğü yok… Siyasi misyonunun kendisine yüklediği sorumlulukla hareket etmeli.
MİSYONUNU UNUTUYOR!
Akşener, eğer bizim gibi bağımsız gazeteci ya da siyasi yorumcu olsaydı, istediği her şeyi söyleme ve istediği gibi davranma özgürlüğüne sahip olabilirdi.
Çünkü o zaman sadece kendisine karşı sorumlu olurdu.
Ancak şu an Altılı Masa'ya ve ondan umudu olan milyonlara karşı sorumluluğu var.
Akşener masanın gidişatından memnun değilse masadan kalkabilir…
Partisini "Başkanlık" modeliyle yönettiği için sınırsız yetkisi var. Haliyle, böyle bir karar alırken kimseye sorma ihtiyacı da duymaz. Zaten partisindeki hiç kimse de ''Bir saniye bu karar yanlış'' diyebilecek pozisyonda değil.
UMUTLARI KIRIYOR
Kısacası; artık Akşener'i izlerken, Altılı Masa'ya yönelik beklentimin azaldığı ve heyecanımı kaybettiğimi görüyorum.
Sanırım başta CHP seçmenleri olmak üzere muhalif partilere gönül veren milyonlarca insan da böyle düşünüyor."