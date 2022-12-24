CHP’li Yarkadaş’tan Akşener’e sert tepki: Böyle bahane mi olur? Beğenmiyorsan masadan kalk

MİSYONUNU UNUTUYOR!

Akşener, eğer bizim gibi bağımsız gazeteci ya da siyasi yorumcu olsaydı, istediği her şeyi söyleme ve istediği gibi davranma özgürlüğüne sahip olabilirdi.

Çünkü o zaman sadece kendisine karşı sorumlu olurdu.

Ancak şu an Altılı Masa'ya ve ondan umudu olan milyonlara karşı sorumluluğu var.

Akşener masanın gidişatından memnun değilse masadan kalkabilir…