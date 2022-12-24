DBP’ye terör operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında, Demokratik Bölgeler Birliği Partisi (DBP) yöneticilerine, Diyarbakır merkezli olarak Mardin, Şırnak, Van, Batman, Ankara, Şanlıurfa ve Gaziantep'te eşzamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Şanlıurfa İl Eş Başkanı Hidayet Enmek ile parti yöneticisi Rabia Aslan'ın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. DBP'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Merkez binası ve bazı il başkanlıklarında yapılan aramalarda ise çok sayıda belge ve doküman ile bilgisayar hard disklerine el konuldu.