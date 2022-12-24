İftiracı Şebnem Korur Fincancı’ya tahliye yok

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan dava görülmeye başladı. 7.5 yıla kadar hapsi talep edilen Fincancı hakkında mütalaasını açıklayan savcılık tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma ertelendi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Fincancı savunmasında adli tıp uzmanı olarak paylaştığı görüşünün kriminalize edilmeye çalışıldığını ileri sürdü. Fincancı, "Propaganda iddiası ile suçlandığım yayın 7 dakikalık bir konuşmadır. Bana sorulan sorulara yanıt verdim. Ben yayında kısaca bir ön tanıdan söz ettim. Yayında belirttiğim tıbbi görüş bir ön tanıdır. Suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu. Milli Savunma Bakanlığı avukatının duruşmaya katılma talebi, bakanlığın suçtan zarar gören sıfatı olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bakanlık avukatının yeniden ısrarı üzerine Mahkeme Başkanı itirazın sonra yapabileceğini belirtti. 7.5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada Fincancı'nın iddianamedeki suçtan cezalandırılması talep edildi. Cumhuriyet savcısı ayrıca Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme Fincancı'nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.