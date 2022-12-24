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Giriş Tarihi: 24.12.2022 16:04

MEB'den öğretmen atamaları ile ilgili açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı: Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e atfedilen 'Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

AA
MEB’den öğretmen atamaları ile ilgili açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" ifadesini kullandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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MEB'den öğretmen atamaları ile ilgili açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor
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