Meral Akşener’den CHP’ye rest

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saraçhane'ye gitmeden önce kendisini aramadığını ifade ettiği İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" demişti. Bu sözlerle ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den zehir zemberek bir açıklama geldi. Bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Akşener, "Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum, uçakta zannettim, sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm, bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. 'Bir kısmına gideceğim' dedim.Yanlış anlaşılmasın; izin almaya aramadım, öyle bir durum yok. Gövde gösterisi yapmak istedim. Benim zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları, iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Bir kesim de 'Siyasi nezakete uymuyor' dedi. Sonra 'Siyasi saygısızlık' haline döndü. Sonra da 'Siyasi terbiyesizlik' haline döndü.Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi nezaket, siyasi feraset, siyasi irfanmış ve siyasi saygıymış. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim. O gün orada olmasaydın, Hüseyin Baş da oradaydı. CHP'nin genel başkan yardımcılarının tamamı, o sonra gelenlerin tümü mahkemedeydi. Sayın Erdoğan oradan giderken 'Bu şarkı bitmeyecek' dedi, gerçekten bitmedi. Bakın şimdi cumhurbaşkanı. Şimdi Sayın İmamoğlu'nunki de bitmeyecek. Eğer sadece 16 milyon İstanbulluyla bırakırsanız işi o çerçevenin içine koyarsanız biter. O şarkılar biter. Tecrübe konuşuyor" dedi.