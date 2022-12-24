Bakan Akar’dan Yunanistan’a sert tepki: NATO artık bu şımarıklığa ’dur’ demeli...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıllık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Çözüm sürecinin bittiği tarihten, yani Temmuz 2015'ten bugüne kadar, yurtiçinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 285, bu yılın başından itibaren ise 3 bin982 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Teröristler masum insanları hedef göstermektedir. O inleri başlarına yıkmakta kararlıyız. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde.

"KİMYASAL SİLAH KULLANILMAMIŞTIR"

TSK envanterinde kimyasal silah yok. Kimyasal silah kullanılmamıştır.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Tüm iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen Yunanistan gerginliği tırmandırıcı tahriklere, hukuk tanımaz tutumuna devam etmektedir. Yunanistan planlı NATO tatbikatlarında görev yapan uçaklarımızı, önceden tüm müttefiklerimize bildirmemize rağmen son bir hafta içinde iki kez taciz etmiştir. Uçaklarımız gerekli karşılığı vermiştir. Bu düşmanca tavır, Yunanistan'ın, NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını açıkça göstermektedir. NATO'nun bu şımarıklığa 'dur' deme vakti gelmiştir. Yunan siyasetçiler uzlaşmaz tavırlardan vazgeçmeli"