Şehidin adı kütüphanede yaşayacakyaşayacak

Kardeş Köy Okulları topluluğu, 2019'da Hakkâri'de şehit düşen Ispartalı Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın (30) adını yaşatmak için, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı Köyü İlk ve Ortaokulu binasındaki boş bir sınıfı jandarma ekiplerinin de desteğiyle kütüphaneye çevirdi. Hilal Kalafat'ın öncülüğünde başlatılan projeye, şehit Dolunay'ın silah arkadaşları ve gönüllüler de katkıda bulundu. 8 günlük çalışmayla tamamlanarak düzenlenen kütüphane, törenle açıldı. Törende konuşan şehit Dolunay'ın annesi Zehra Dolunay, "Çok sevindim. Üzüntülüyüm ama çok da onurluyum" dedi.