Terör örgütlerini beslemekten utanmayanlar bize nutuk çekiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde konuştu.Kendi sömürgeci geçmişleriyle yüzleşme erdemini gösteremeyenler, ağızlarını her açtığında insan haklarından, hukukun üstünlüğünden bahsediyorlar. Söz konusu kendi güvenlikleri olunca taş üstünde taş bırakmayanlar bizim hukuk ve adalet sistemimize laf söylüyor. Dünyanın birçok ülkesinde eli kanlı terör örgütlerini desteklemekte hiçbir beis görmeyenler, bizlere insan hayatının kutsallığına dair nutuk çekiyor. Doğrudan insanı, insan onurunu, milleti etkileyen konularda çifte standart uygulamak insan haklarına zarar vermektedir. İslam dünyası bilhassa hukuk ve adalet konusunda çoğu haksız, temelsiz ve insaf sınırlarını aşan eleştirilere maruz kalıyor. Neredeyse 12. yılını tamamlamak üzere olan Suriye krizi bunun en acı örneği olarak karşımızda duruyor. Bu kriz karşısında maalesef insanlık iyi bir imtihan veremedi. Türkiye'nin arasında bulunduğu bir avuç ülke dışında kimsenin umurunda olmadı. Ne Aylan bebeğin dramı, ne de bombalar altında can veren çocukların acıları Batılı ülkeleri harekete geçiremedi. Müslümanlara yönelik arızi bakış açısının ürünü kin ve nefret dalgalarının olumsuz etkisi hemen yanı başımızda devam ediyor. Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet noktasına ulaşmıştır. Yunanistan'ın bu şımarıklığına ve zalimliğine Batı ülkeleri kayda değer bir tepki göstermiyor.Suriyeli, Afrikalı göçmenlere kapı duvar olan ülkeler sıra PKK ve FETÖ'cülere gelince kapılarını açıyor. Bölücü terör örgütü bu ülkelerde topladığı milyonlarca euroyla Suriye, Irak ve Türkiye'ye saldırılar için kendini finanse ediyor. Adları suç dosyaları ayyuka çıkan birçok firari darbeciyle ilgili taleplere rağmen Batı ülkeleri hiçbir hukuki adım atmadılar.Klasör dolusu belge ortada, ama barındığı ülkenin güvenlik birimlerinden FETÖ elebaşının malikânesinin kapısını çalan hâlâ olmadı. 15 Temmuz'da 250 vatandaşımızı şehit eden teröristler Avrupa ülkelerinde ellerini kollarını sallayarak geziyor. Biz kimin ne dediğine bakmadan mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla yürütüyoruz. Türkiye'yi güvenlikle, adaletete ilk sıraya çıkarana kadar çabalarımıza devam edeceğiz. Ancak insan onuru yerine kendi refahını gözetenlerin bu tavrını sürdürme şansı yoktur. Er ya da geç bu adaletsiz sistem çatırdayacak, inşallah yerini tüm insanlığın saadetine hizmet eden kuşatıcı bir nizama bırakacaktır. Bizlere düşen görev, insan için, kardeşlerimiz için, halkımızın huzuru ve esenliği için tek yürek, tek bilek olarak omuz omuza çalışmayı sürdürmektir. İslam dünyası olarak yarınlarımızın bugünlerimizden çok daha aydınlık olacağına inanıyorum.İki gün sürecek İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'nda hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygı gibi başlıklarda faydalı, verimli tartışmaların yapılacağına inanıyorum. Aynı şekilde konferansımız anayasal davalar ve içtihatların ele alınmasıyla ilgili yüksek yargı mercilerimiz arasında karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımına da imkân verecektir. Gelecek yıl yeni yönetim sisteminin ilk dönem uygulaması ışığında, yürütmeyi daha etkin kılma yanında yasama ve yargıyı da güçlendirecek yeni reformları ülkeye kazandırmak istiyoruz. Elbette bu süreçte kamuoyunun farklı kesimlerinin yakından takip ettiği kimi hadiseler üzerinden yaşanan tartışmalar da olabiliyor. Ama bu tartışmaların her birinin, kendi mecrasında köpürerek sürdük ten sonra, hukuk devleti ilkesi havuzunda durulup neticeye bağlanacağına inanıyoruz. Hizmet standardını yükselten, Türkiye'nin önünü açan, bizlere ufuk kazandıran her eleştiriye, her fikre kulak veririz.Başkan Erdoğan, dün Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Hollanda ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan'ın, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumunun iki tarafın da yararına olmadığını, AB'nin çıkarlarının bir iki üye ülkenin dar görüşlü kısır hedeflerine teslim edilmemesinin kazan-kazan anlayışına giden yolu açacağını dile getirdiği belirtildi. ANKARA