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Giriş Tarihi: 25.12.2022

Aliyev’e doğum günü mesajı

ANKARA
Aliyev’e doğum günü mesajı
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e doğum günü nedeniyle mesaj gönderdi. Mesajda "Şahsım ve Türk halkı adına doğum gününüzü kutlar, sağlık, mutluluk ve uzun ömür dilerim. Zat-ı âlilerinizin kararlı ve vizyoner liderliği ile kardeş Azerbaycan son yıllarda büyük başarılara imza atmış ve uluslararası arenadaki itibarını daha da sağlamlaştırmıştır. Gücünü 'Tek millet, iki devlet' anlayışından ve kadim kardeşlik ilişkilerinden alan Türkiye- Azerbaycan ittifakı bölgemiz için güvenlik, istikrar ve refahın vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir" ifadelerine yer verildi.
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Aliyev’e doğum günü mesajı
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