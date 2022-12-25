Beyoğlu’nda korkunç kaza: 3 yaralı var!

Kaza yapan motosikletlinin hemen arkasından motosikleti ile gelen arkadaşı "Otomobil, kontrolünü kaybetti sağa sola savruldu kaza yaptı. Arkadaşım onun arkasından geliyordu kaza yapan otomobile çarpıp altına girdi. Otomobil sürücüsü ve motosikletteki 2 arkadaşım yaralandı" diye konuştu. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.