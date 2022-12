Darbecilerle iktidar yolu aramayın: Er meydanında mertçe yarışın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış töreninde meydanı dolduran on binlere hitap etti. İşte konuşmanın satırbaşları:Şimdi birileri çıkmış bizimle eser ve hizmet siyasetinde beceremedikleri rekabeti istismar, yalan ve iftira üzerinden seçim yarışına çevirmek istiyor. Hep söylediğimiz gibi siyaset meydanı er meydanıdır. Biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Ama meydan er meydanı olacak. Karşımıza çıkanlar da er olacak er. Er olacak ki bu kapışmadan ülkenin ve milletin hayrına neticeler doğsun. Siyasi müktesepleri, darbecilere, vesayetçilere, içeride ve dışarıda arkası karanlık odaklara dayanarak iktidar yolu aramaktan ibaret olanlarla böyle mertçe bir yarış yapılamıyor.2007'de cumhurbaşkanını bize seçtirmemek için ne dolaplar çevirdiler. Hatırlayın, 2013'te Gezi olaylarından itibaren ülkeyi karıştırarak, milleti birbirine düşürerek ne oyunlar oynadılar. Hatırlayın, 2016'da 15 Temmuz gecesi milletten alamadıkları iktidarı darbecilerden televizyon başında nasıl heyecanla beklediler. Bay Kemal, Atatürk Havalimanı'ndan FETÖ'cülerin yardımı ile tankların arasından geçerek belediye başkanının evine gitti. Orada kahvesini yudumladı. Biz nereden geldik? Evet, biz de Atatük Havalimanı'nda bizi bekleyen on binlere geldik. On binlerle beraber oradan tüm milletimize haykırdık. Türkiye ne zaman bir hamle yapsa önüne engeller konulmuş. Menderes'in, Özal'ın önü böyle kesilmişti. Vesayetle, terörle, darbeyle defalarca önümüz kesilmek istendi. Milletimizin desteğiyle bu badireleri atlatarak ülkemizi bugünlere getirdik. Makam adamı bozmaz, ayarını ortaya çıkarır. Biz belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı görevlerinde ayarımızı ortaya koyduk.Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi, Türkiye'nin imkânlarını milletimizin her kesimine sunarak adım adım refahımızı yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.Erzurum'un kışı ve soğuğu meşhur olabilir ama bizim de doğalgaz hatlarımız var. Bugün, Olur, Tekman, Çat ve Karayazı ilçelerimizi de doğalgazla buluşturuyoruz. Böylece Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u doğalgazın rahatlığına ve ekonomikliğine kavuşuyor. Çat ilçesindeki 261 adet afet konutu ve müştemilatını açıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin 2 bin 816 konutu ve 418 işyerini kapsayan kentsel dönüşüm projeleriyle, Erzurum Kalesi Tarihi Kültür Yolu Projesi'nin resmi açılışını yapıyoruz. Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki adreslerinden biri de Erzurum olacak.Erzurum'u Karadeniz'e bağlıyoruz. Karadeniz'den Erzurum'u dünyaya açıyoruz. O Ovit'i geçebiliyor muyduk? Ama artık Ovit bizim için karayolu oldu, dümdüz. Tamamı bittiği zaman zaten tamamıyla rahatlayacak ve buradan Karadeniz'e ulaşacağız. İspir-Rize yolunun, Karadeniz limanlarıyla Erzurum arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli ulaşım projelerinden biri. Yaklaşık 20 kilometrelik bu yolu, üzerindeki toplam uzunluğu 1.5 kilometreye yaklaşan 3 ayrı tünelle ve bir köprüyle resmen hizmete açıyoruz. Erzurum'a, İspir'e, Rize'ye bu yakışır. Bir ucu da Ovit Tüneli'ne uzanan, toplam yatırım tutarı 1 milyar 350 milyon lira olan bu proje sayesinde, güzergâh üzerinde yaz, kış kesintisiz, güvenli, konforlu araç trafiği işleyebilecek.Cumhuriyetimızin ilk asrının Doğu Anadolu'muzdaki lokomotifi Erzurum'u Türkiye Yüzyılı'nda tüm bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz. Erzurum'da 2 yeni organize sanayi bölgesi kurmak için çalışmalara devam ediyoruz. Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Hattı Projemizin etüt çalışmalarını önümüzdeki yıl bitiriyor, ardından ihale ve inşa aşamasına geçiyoruz. Erzurum'a toplam 19 istasyondan oluşacak kent içi tramvay hattı kurmak için çalışmalara başladık.Milletiminbu muhterislere 2023'te el atına binenin tez ineceğini göstereceğine ben yürekten inanıyorum. Millet siyasetçiliği yerine ajan siyasetçiliği yapılınca işte böyle oluyor. Gözü ve kalbi kendi ülkesine dönük olmayanların varacakları yer kendi kendilerini yiyip bitirmektir. Bizim uğrunda canımızı ortaya koyduğumuz ve gerekirse yine koymaktan çekinmeyeceğimiz başka vatanımız yok. Ülkemizi eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, enerjisiyle nasıl bu seviyeye getirdiysek, 2023'te de Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracağız.Şimdi önümüzdeki seçimler için kurulan fiskos masasında aylardır ne sinsi kirli pazarlıklar yaptılar. Amaç ne? Erdoğan'ı ve onun şahsında Cumhur İttifakı'nı devirmek. Peki, yerine ne koyacaklar? Belli değil. Hadi bunu başardılar, gelince ne yapacaklar? Söyledikleri tek şey; bizim yaptıklarımızı yıkacaklar. Her şeyi eskiye döndürecekler. Bunun için yurtdışına gidip ekonomiyi tefecilere teslim etme sözü verdiler. Terör örgütlerinin uzantıları ile masa altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler. Sınırlarımızı taciz edenlerin ayaklarına kadar gidip güvenlik kazanımlarımızdan vazgeçme sözü verdiler. Küresel savaş baronlarına savunma sanayiimizi çökertme sözü verdiler. Ülkemizin yükselen siyasi ve diplomatik gücüne göz dikenlere geri çekilme, yeniden içe kapanma sözü verdiler. Kim ne istiyorsa, onu verme sözü ile Türkiye'nin 20 yılını tarihten silme taahhüdü karşılığında iktidar istediler.HER devirde bugün de birileri akıllarına geleni söylemeyi siyaset, her kulaklarına üfleneni proje sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş, her vaadimizi yerine getirmiş, her vizyonumuzu hayata geçirmiş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde yalan yok. Bizde hakikat var. Bu anlayışla geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza attık.