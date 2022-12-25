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Giriş Tarihi: 25.12.2022 13:48 Son Güncelleme: 25.12.2022 14:03

Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık mesajı: Tüm dünyaya miras kalacak

Sıfır Atık Projesi'nin 5. yılında gençlere seslenen Emine Erdoğan, "Toprağı “sadık yâri” olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak." dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık mesajı: Tüm dünyaya miras kalacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden küresel bir çevre modeli haline gelen Sıfır Atık Projesi ile ilgili önemli mesajlar verdi.



AĞAÇ KESMEK BAŞ KESMEKTİR
Sıfır Atık Projesi'nin 5. yılında gençlere seslenen Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Toprağı "sadık yâri" olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak."

Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere "Sıfır Atık" çağrısı | Video


EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
"Türkiye'nin Sıfır Atık uygulamalarıyla dünyaya ilham olmasına ve küresel Sıfır Atık idealimiz için Birleşmiş Milletler'de yürüttüğümüz sürece destek veren başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık mesajı: Tüm dünyaya miras kalacak
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