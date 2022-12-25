Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da Süryani cemaati temsilcileriyle bir araya geldi
Giriş Tarihi: 26.12.2022 00:11

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da Süryani cemaati temsilcileriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Süryani cemaatinin temsilcileri ile bir araya geldi.

AA
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da Süryani cemaati temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Soylu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, Süryani Metropoliti Yusuf Çetin Beyefendi, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin Beyefendi ve cemaat mensupları ile kıymetli bir muhabbet gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

VEFAT EDEN 15 TEMMUZ GAZİSİNİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 Aralık'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 15 Temmuz gazisi Orkun Aytek'in ailesine yaptığı taziye ziyaretine ilişkin de paylaşımda bulundu.

Soylu, paylaşımda şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesinin karanlığını aydınlığa çeviren, bu milletin kahraman evlatlarından olan ve yakın zamanda vefat eden 15 Temmuz Gazimiz Orkun Aytek'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Ailesinin sabrına ve metanetine minnettarız, Allah bizi onlara mahcup etmesin."

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İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da Süryani cemaati temsilcileriyle bir araya geldi
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