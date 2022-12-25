İlim Yayma Vakfı’nın logosunu siz tasarlayın

PUSULASI ilim olan ve 1973'te ilmi insanlarla buluşturmak amacıyla kurulan İlim Yayma Vakfı, 50. yılını "İlimden İrfana, 50 Yıldan Asra" sloganıyla kutlayacak. 2023 yılı boyunca devam edecek 50. yıl etkinliklerinin ilk adımı, vakfın özgün ve geleneksel çizgilerini yansıtabilecek "50. Yıl Logo Tasarım Yarışması" ile başladı. Ulusal ve uluslararası katılıma açık olan yarışma, ücretsiz olarak her katılımcının tek bir eser ile katılımına olanak sağlıyor. 10 Ocak'a kadar sürecek olan başvuru sonunda yarışmayı kazanan eser, 50 bin liralık ödülün yanı sıra İlim Yayma Vakfı'nın tüm kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olma hakkını da elde edecek.