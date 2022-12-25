Kabaktepe: “6+ plus masanın acziyeti, birilerini yeni hamlelere mecbur bıraktı”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gündeme dair değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kabaktepe ilk olarak, "Değerli Dostlar; son zamanlarda uluslararası arenada yeniden zuhur eden Erdoğan karşıtlığı ve düşmanlığı artık herkes tarafından aşikar. Adeta bir düğmeye basılmış gibi; bazı odaklar aynı anda varı ile yoku ile Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saldırıya geçti" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ MEZKUR ORTAKLARIN KİMLER OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLMEKTEDİR"

Kabaktepe sözlerine şöyle devam etti: "Aslında bu alışık olduğumuz bir süreç. Hatırlanacağı üzere; ABD seçimlerinden önce, şimdiki ABD başkanı Biden 'Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki ortaklarımızla iş birliği yapacağız' demişti. Yapılan bu küstah açıklama milletimizce reddedilmiş, Biden'ın işaret ettiği ortakların kim olduğu tartışmalara konu olmuştu. Kimse bu sözü üzerine almasa da; milletimiz mezkur ortakların kimler olduğunu gayet iyi bilmektedir."

"6+ PLUS MASANIN ACZİYETİ, BİRİLERİNİ YENİ HAMLELERE MECBUR BIRAKTI"

Açıklamalarını sürdüren Kabaktepe, "Kıymetli Dostlar; birkaç gündür Avrupa'da bazı merkezlerin yeniden eş zamanlı olarak başlattıkları Erdoğan aleyhtarı haberler ve açık ilan ile güçlenen ülkemize karşı yerel ortaklar arama çabasını iç siyasetten bağımsız düşünmek safdillik olur. Görünüyor ki; Erdoğan'ın 2023 zaferinin güçlü ayak sesleri karşısında; aday belirlemede iç kavgalar yaşayan 6+ plus masanın acziyeti, birilerini yeni ortak arayışlarına yeni hamlelere mecbur bıraktı" dedi.

"MUHALEFET; MİLLET DÜŞMANLARI İLE SAF TUTMA HASTALIĞINDAN VAZGEÇEMEDİ"

Kabaktepe sözlerini şöyle bitirdi: "Bütün bu olaylar zincirinden anlaşılıyor ki; 20 yıldır milletinin talep ve değerlerine karşı durmayı görev edinmiş, hiçbir eser ve hizmet üretememiş olan muhalefet; milletin karşısında, millet düşmanları ile saf tutma hastalığından vazgeçememektedir. Oysa Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısının altında yatan en önemli etken, vatan sevgisi ile yoğrulmuş bir yaşam ve milletine adanmış bir ömürdür. Milleti ile olan kader ortaklığı hüsnükabul görmüş görmeye devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asil duruşu ve neticesi ortadayken, çözümü dışarıda aramak bu aziz millete inanmamak demektir."