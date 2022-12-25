Muharrem İnce’den 6’lı masaya: 3 ayda lekeleniyorsa zaten lekeli aday bulmuşsun demektir





'ORTADA 6 BENZEMEZ VAR'

Burada yaptığı konuşmada 6'lı masanın kendi içinde anlaşamadığını belirten İnce, "Birisi çıkıyor diyor ki; 'Ergenekon ve Balyoz'u yeniden açacağım' diyor. Öbürü diyor ki; 'açmayacağız'. Biri diyor ki; 'İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız', öbürü diyor ki; 'İmzalamayacağız'. Biri Cemevleri'nin hukuki statüsünü tanıyor, diğeri tanımıyor. Yani 6 benzemez var. Ortada bir aday yok, bir duruş yok, bir ilke yok. Cumhurbaşkanı olacak kişi çıkar 'ben adayım' der. Şu ana kadar Muharrem İnce'den başka böyle bir aday çıkmadı. Çıkaracakları adayın adı kirlenmiyor gibi şeyler de ucuz numara. 20 yıldır Erdoğan'ın adı kirlenmiyor da, şimdi onlar çıkarınca mı kirleniyor? Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Yahu adam 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Eğer 3 ayda lekeleniyorsa sen de zaten lekeli bir aday bulmuşsun demektir. Muharrem İnce çıktı, 51 günde lekelendi mi? Hayır" diye konuştu.