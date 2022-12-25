Siyaset tablosunda aile dramı yaşanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 18. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bahçeli, "Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayanların, teröristleri aklama ve arkalarında durma yanlışına kapılanların ülkesine bağlılıkları söz konusu olamaz" dedi. Bahçeli şu mesajları verdi:Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir ve siyaset platformunda bu köhne sıfatlarıyla arzı endam ettikleri ortadadır.Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayanların, teröristleri aklama ve arkalarında durma yanlışına kapılanların ülkesine bağlılıkları söz konusu olamaz. Demokrasiyi ağızlarından düşürmeyen palavracı siyasetçilerin millet, milliyet ve milliyetçilik konularındaki kuşkulu kanaat ve yorumları hiçbir zaman gözümüzden kaçmamıştır.Babayla oğul arasındaki gelgitli sürece müdahil olan ablaların biz de varız çıkışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni iki partinin kazandığını çatık kaşlarla hatırlatıp ikilik çıkarması malumu olduğumuz bir menfaat çatışmasıdır. Siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Rana BÜYÜKTAŞ/ANKARATürkiye'deki muhalefet siyasetinin hasret duyduğu şey, karanlık ve kargaşadır. Milletten umudu kestiklerinden dolayı demokrasiye sözde bağlıdırlar fakat Cumhur İttifakı bu zilletin hesaplarını, Allah'ın izniyle boşa çıkaracak. Bu ittifakı elbette mağlup ve mahcup edecektir.