Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Erzurum'da gençlerle buluştu
Giriş Tarihi: 25.12.2022 20:04 Son Güncelleme: 25.12.2022 20:23

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Erzurum'da gençlerle buluştu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı kapsamında Erzurum'da gençlerle buluştu.

Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Erzurum’da gençlerle buluştu

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Erzurumlular, sevgili genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Eser ve hizmetlerin Erzurum'a hayırlı olmasını diliyorum.

Resmi rakamları aldım. Erzurum mitingine katılım 100 bin. Sizlerle gurur duyuyoruz. Asıl gurur paylaşımını seçim akşamı yapacağız.

Birileri FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeye gitti. Biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk.

'TÜRKİYE YÜZYILI' VURGUSU

Türkiye'nin muazzam bir gençliği var. Ufku geniş bir gençliğimiz var. Türkiye'nin 'ben varım' diyen gençliği burada. Bu gençlik farklı. Gençler bizim aydınlık yarınlarımızın teminatı. Bu salonda adım adım 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek mimarlar da var.

Üniversite sayımızı 76'dan 208'e yükselterek 81 ilimize üniversite açtık. Artık Iğdır'daki genç okumak için İstanbul'a gitmiyor.

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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Erzurum'da gençlerle buluştu
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