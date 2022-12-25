Son terörist imha edilinceye kadar

Terör örgütü PKK'nın yurtiçinde tamamen temizlenmesi amacıyla devam eden operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Şu ana kadar yapılan en büyük Eren operasyonu, Diyarbakır- Bingöl-Muş-Batman'da başladı. Operasyon kapsamında, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte özel eğitimli komandolar, helikopterlerle stratejik noktalara indirme yaptı. Teröristlerin olası geçiş güzergâhları, zırhlı birlikler tarafından tutuldu.Operasyona, İHA'lar da destek verirken, komandolar teröristlerin kış aylarında kullandığı sığınakları bularak imha etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi yakınlarında yer alan Vali Aydın Arslan Harekât Üs Bölgesi'nde operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Operasyona 19 tabur, 253 tim, 28 PÖH timinden oluşan toplam 3 bin 650 personelin katıldığını ve en büyük Eren harekâtı olduğuna dikkat çeken Soylu, "Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız.Harekât bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar operasyon devam edecek" dedi. Bakan Soylu, "Bu bölgede 21-24 arası terörist olduğunu biliyoruz. Bunlar bazen farklı bölgelere de geçiş yapabiliyorlar. Başlatılan bu kapsamlı operasyonla, hedefimiz bu teröristleri bu alandan temizlemektir" ifadelerini kullandı.Gabar'da kalan 6 teröristin etkisiz hale getirilmesinin an meselesi olduğunu belirten Soylu, "Gabar'da petrol çıkan bölgede güvenlik sağlandı. Gabar'ın temizlenmesi için kahramanlarımız büyük fedakârlıklar gösterdi, şehitlerimiz de oldu. Ama orayı terörden temizledik. Bu dağların her birinin hikâyesi var. Kahramanlarımızın buralarda hikâyesi var. Geleceğimize büyük bir kahramanlık bırakıyoruz. Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde uzun zamandan beri takibinde olduğumuz teröristleri Eren 17 Kış-Abluka Operasyonu'nda etkisiz hale getirdik" dedi.