2023 seçimleri için düğmeye basıldı! AK Parti tam kadro sahada





81 İLDE HUMMALI ÇALIŞMA



Eylül ayında başlatılan 'Şehir Buluşmaları' programları kapsamında tüm kadrolar sahaya inerek vatandaş ile bir araya geliyor. Girilmedik kapı ve gönül bırakmamak dargınları küskünleri partiye kazandırmak için 81 ilde ilçe ve köylere gidilerek vatandaşın derdi ve sıkıntısı dinleniyor. Devletin her zaman yanlarında olduğu hissettiriliyor. 'Şehir Buluşmaları' programlarında gidilen illerdeki şehit yakınları da mutlaka ziyaret ediliyor.