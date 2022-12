AK Parti tam kadro sahada

AK Parti, 2023 seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile çalınmadık kapı girilmedik gönül bırakılmaması için bakanlardan genel başkan yardımcılarına, milletvekillerinden belediye başkanlarına, kadın kollarından gençlik kollarına, ana kademeden mahalle teşkilatlarına kadar tüm kadrolar sahada hummalı bir çalışma yürütüyor.Eylül ayında başlatılan 'Şehir Buluşmaları' programlarında AK Parti hükümetlerinin son 20 yılda yaptığı icraatlar vatandaşa anlatılarak hatırlatılıyor. "Türkiye Yüzyılı" çerçevesinde 2023 ve sonrasında hayata geçirilecek yeni projeler ve vaatler de anlatılıyor. Vatandaşın istek ve şikâyetleri tek tek dinlenip not alınıyor. Alınan talepler bizzat Başkan Erdoğan'a sunuluyor. Bu kapsamda "Kutlu yürüyüşe devam, hedef 2023" mottosu ile 'Doğruya doğru' söylemi ön plana çıkarılacak. Öte yandan 2023 seçimlerine aylar kala, AK Parti'de geçmiş dönemde aday adayı olanlar adaylık için parti genel merkezine geliyor.Eylül ayında başlatılan 'Şehir Buluşmaları' programları kapsamında tüm kadrolar sahaya inerek vatandaş ile bir araya geliyor. Girilmedik kapı ve gönül bırakmamak dargınları küskünleri partiye kazandırmak için 81 ilde ilçe ve köylere gidilerek vatandaşın derdi ve sıkıntısı dinleniyor. Devletin her zaman yanlarında olduğu hissettiriliyor. 'Şehir Buluşmaları' programlarında gidilen illerdeki şehit yakınları da mutlaka ziyaret ediliyor.AK Parti tarafından Türkiye Yüzyılı vizyonu ile birlik mesajı veriliyor. Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına sürekli söylediği, "yaptığımız işleri millete anlatın" talimatı yerine getiriliyor. Gidilen her yerde Cumhur İttifakı vurgusu ile AK Parti'nin geçmişte yaptığı başarılı işler anlatılıyor. Havalimanlarından köprülere, şehir hastanelerinden üniversitelere kadar önemli yatırımlar anlatılıyor. Türkiye'nin hayali olan yerli otomobil TOGG ve savunma sanayindeki başarılar da vatandaşa tek tek anlatılıyor. Hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele noktasında atılan adımlar vatandaşla paylaşılıyor.Bu seçimde ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence yönelik özel çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği her il ziyaretinde gençlerle bir araya geliyor. Gençlik kolları başkanlığı ilk oyum Erdoğan'a ilk oyum AK Parti'ye adında gençlik buluşmaları gerçekleştiriyor. Gençlerle AK Parti'nin arası açık iddiaları da bu programlarla çürütülmüş oluyor. Gençlere dokunan yeni projeler sunuluyor. Gençliğin ne istediği sorularak onların isteği doğrultusunda yeni projeler üretiliyor.