Akkuyu’da açık reaktöre su verme işlemine başlandı

2. güç ünitesinde kor tutucunun monte edildiği, reaktör binasının ve türbin odasının temel plakalarının betonlanmasının tamamlandığı, iç koruma kabuğunun üç katmanının monte edildiği, reaktör basınç kabının montajının tamamlandığı, reaktör kovanının kaplama işleri yapıldığı, 3. güç ünitesinin inşaat alanında reaktör bölümünün ve türbin binasının temel plakalarına güçlendirme yapıldığı, türbin binasının ve reaktör bölümünün temeline beton döküldüğü, kor tutucunun montajının tamamlandığı, ikinci aşama iç kaplama işlerinin yapıldığı da ifade edilirken, 4. güç ünitesinin inşaat alanında, ünitenin ana tesislerinin inşası için temel çukuru açma çalışmaları tamamlandığı, türbin binası ve reaktör binası temelinde beton işlerinin devam edildiği belirtildi.

"ŞU AN BİRİNCİ ÜNİTEDE ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMADAYIZ"

Nükleer Güç Santralinin inşaat sahasında yapılan çalışmalar Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Assystem şirketi ile Türk Loydu gibi bağımsız yapı denetim kuruluşlarının sürekli gözetimi altında, tüm Türk, Rus ve uluslararası kalite ve güvenlik gerekliliklerine uygun olarak yürütüldüğünü belirten Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, "Biz şu an birinci ünitede çok önemli bir aşamadayız. Açık reaktöre su verme işlemine başlamış olduk. Bu da bizim önümüzdeki yıl içerisinde sıcak ve soğuk deneme testlerinin yapılmasına imkan tanıyacak ve devreye alma çalışmalarına başlamış olacağız. Önümüzdeki sene içerisinde yine birinci ünitenin türbin divasında önümüzdeki yıl başlayacak olan ana ekipmanın kurulumuna hazırlık çalışmaları yapılıyor.