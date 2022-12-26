Bakan Soylu, ilk kez yapıldığını duyurdu! 27 bin 707 araca ’uyuşturucu’ kontrolü

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz, her yönüyle devam ediyor. 81 ilde ilk defa, 3 bin 118 ekip, 9 bin 674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeğiyle 'Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması' gerçekleştirildi. 27 bin 707 araç kontrol edildi. Kahraman polislerimize tebrikler" dedi.