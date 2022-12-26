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Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:25

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şanlıurfa sınırı Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Kahraman Mehmetçik Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Haberi Milli Savunma bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"

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Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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