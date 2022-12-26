Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Kahraman Mehmetçik Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Haberi Milli Savunma bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"