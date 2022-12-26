Devletimizin ödül vermesi bizleri çok mutlu etti

Emine Erdoğan'ın geçen hafta Sıfır Atık Zirvesi'nde ödüllendirdiği Rahim Demirbaş ve Sabiha Çetinkaya Kuş hikâyelerini anlattı:Rahim Demirbaş: Konya'da öğretmenlik yaptığım 1969'da 4 çuval palamut tohumuyla başladım. Arazime kendi paramla 40 bin ağaç diktim.Sabiha Çetinkaya Kuş: 23 yıl avukatlık yaptım. 2019'da Urla'da yerleştiğim köyde çevre kirliliğini önlemek için aralıksız çalıştım. Önce kendi sonra çocuklarla çöp topladım. Çöpten sanat eserleri yaptık. Çalışmamızın ödüllendirilmesi bizleri mutlu etti.