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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Devletimizin ödül vermesi bizleri çok mutlu etti

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Devletimizin ödül vermesi bizleri çok mutlu etti
Emine Erdoğan'ın geçen hafta Sıfır Atık Zirvesi'nde ödüllendirdiği Rahim Demirbaş ve Sabiha Çetinkaya Kuş hikâyelerini anlattı:
Rahim Demirbaş: Konya'da öğretmenlik yaptığım 1969'da 4 çuval palamut tohumuyla başladım. Arazime kendi paramla 40 bin ağaç diktim.



Sabiha Çetinkaya Kuş: 23 yıl avukatlık yaptım. 2019'da Urla'da yerleştiğim köyde çevre kirliliğini önlemek için aralıksız çalıştım. Önce kendi sonra çocuklarla çöp topladım. Çöpten sanat eserleri yaptık. Çalışmamızın ödüllendirilmesi bizleri mutlu etti.
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Devletimizin ödül vermesi bizleri çok mutlu etti
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